Une vague de froid touche plusieurs wilayas

L’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) dans lequel il a annoncé une vague de froid intense, qui concerne plusieurs wilayas de l’intérieur du pays.

Cette vague de froid devrait se poursuivre jusqu’à mardi avec des températures minimales qui oscillent entre -3 et -6 degrés Celsius.

Les wilayas concernées sont : Djelfa, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Mila, Sétif, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa.

Dans un deuxième BMS, l’Office nationale de météorologie a annoncé une vague de froid qui touche les wilayas de l’ouest du pays à partir de demain lundi jusqu’à mardi. Pareil, les températures minimales peuvent baisser jusqu’à -6 degrés Celsius alors que les maximales ne dépasseront pas les 6 degrés.

Les wilayas concernées sont : Tissemsilt, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, et le nord de Laghouat.