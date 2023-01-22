الشان : ساحل العاج يهزم أوغندا بثلاثية

تغلب منتخب ساحل العاج المحلي ، سهرة الأحد ، على نظيره الأوغندي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان 2022".

وتمكن المنتخب الإيفواري من تجاوز خصمه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لأوغندا.

وتقدم منتخب ساحل العاج أولا بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 12، ليليه الهدف الثاني في الدقيقة 27.

منتخب أوغندا تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 34 بتسجيله لهدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وجاء هدف الأفيال الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة ليحصدوا بذلك ثلاث نقاط حظوا من خلالها بوصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

هذه المباراة تندرج ضمن الجولة الثالثة من عمر مباريات المجموعة الثانية للمسابقة القارية، حيث يترتب كلا الفريقان ضمن المجموعة الثانية مع كل من السنغال والكونغو الديمقراطية.

وبهذه النتيجة يترتب منتخب السنغال في المركز الأول، يليه ساحل العاج ومن ثمة ، أوغاندا في المرتبة الثالثة ، ومن ثمة الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأخيرة.