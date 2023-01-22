إشتراك دخول
°C

أشبال بوقرة سيواجهون هذا المنتخب

رياضة
22 جانفي 2023 ()
فاطمة.ب
+ - 0 قراءة

رُفع الستار، اليوم الأحد، عن المنافس الذي سيواجهه أشبال بوقرة في الدور الثاني لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين  "شان 2022".

وبعد نجاح المنتخب الإيفواري في تخطي أوغندا، هذه الأمسية، يبدو أن " الخضر " سيكونون على موعد معه على أرضية ملعب نيلسون مانديلا يوم 27 جانفي المقبل.

هذا وكان الفيلة قد تغلبوا على أوغندا بثلاثية مقابل هدف واحد ، واستطاعوا جمع 4 نقاط ليترتبوا في المركز الثاني في المجموعة بعد السنغال. 

فيما تخطى "الخضر " الموزنبيق بنتيجة هدف مقابل لا شيء ، نتيجة ضمنت بها الجزائر العلامة الكاملة والصدارة في في الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بـ 9 نقاط.

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة