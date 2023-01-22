استقبال رئيس أركان البحرية الإيطالية بالجزائر

استقبل قائد القوات البحرية محفوظ بن مداح ، اليوم الأحد، رئيس أركان بحرية إيطاليا أنريكو كريداندينو ، بالأميرالية مقر القوات البحرية الشهيد سويداني بوجمعة .

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي ، فقد تناول الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما موضوع التعاون في المجالات التي تخص البحريتين .

وفي ذات السياق، وبهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الإيطالية ، رست يوم أمس السبت بميناء الجزائر الفرقاطة الحربية الإيطالية "كارابينيار اف 593 " بحسب ذات المصدر.

ووفقا لذات المصدر ، قام قائد الفرقاطة الإيطالية بزيارة مجاملات لقائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى القاعدة البحرية الوسطى بحضور ملحق الدفاع لدى سفارة إيطاليا بالجزائر.