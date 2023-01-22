طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

نبهت مصالح الدرك الوطني في تحديث لها على الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين إلى وجود عدة طرق وطنية وولائية مغلقة أمام حركة المرور في ثماني ولايات بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور لذات المصالح عبر صفحته "طريقي" إن ولايات تيزي وزو أغلق بها تراكم الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن والولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي_وزو وبالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن والوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ايبدرارن والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وفي ولاية البويرة أغلقت الثلوج ثلاثة طرق هي الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة وإفرحونن بولاية تيزي وزو وبالتحديد عند منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو والوطنيين رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج ورقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية.

أما بولاية جيجل فقد تسبب تراكم الثلوج في غلق الطرق الولائية التالية رقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر وبوراوي بلهادف، ورقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة ورقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة وإيراقن السويسي. ورقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة والعوانة وكذا الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية والولائي رقم 41 الرابط بين بلديتي أولاد رابح وسيدي معروف ورقم 40 على مستوى مشتة بني داود بلدية غبالة.

وبالنسبة لولاية بجاية فقد أغلقت الثلوج الطريقين الوطنيين رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي_وزو على مستوى قرية تاخليصت بلدية شلاطة ورقم 75 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف عند منطقة تيزي تانجيت بلدية برباشة. وفي ولاية عين الدفلى تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 158 على مستوى قرية سيدي نعمان بلدية عين أشياخ.

وبخصوص ولاية ميلة فأغلق تراكم الثلوج أمام حركة المرور طريقين وطنيين وأربعة ولائية حيث أغلقت الثلوج الطريقين الوطنيين رقم 77 على مستوى منطقة السطاح أم الريعة بلدية تسدان حدادة، ورقم 77 أ على مستوى مشتة تامنتوت بلدية مينار زارزة والطرق الولائية رقم 05 الرابط بين بلديتي فرجيوة وبلعياضي ورقم 04 الرابط بين ترعي باينان والشيقارة ورقم 135 أ الرابط بين بلديتي ترعي باينان وأولاد ورقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة.

أما في ولاية سكيكدة فإن الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد،مغلق بسبب تراكم_الثلوج. والولائي رقم 33 الرابط بين ولايتي سكيكدة وقالمة على مستوى بلدية اولاد حبابة، مغلق بسبب تراكم_الثلوج أيضا، كما أغلق تركم الثلوج الولائيين رقم 39 الرابط بين وبلديتي بني زيد وعين قشرةعلى مستوى قرية الطهرة، ورقم 132 الرابط بين بلديتي واد زهور وأخنق مايون على مستوى قرية الطهرة.

وفي قسنطينة أغلقت الثلوج الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ولايتي قسنطينة وميلة على مستوى بلدية بني حميدان.

أما بولاية سطيف فقد أغلقت الثلوج أربعة طرق وطنية هي رقم 77 أ على مستوى مشتة المرجة بلدية جميلة ورقم 77 على مستوى مشتة ولبان بلدية عين السبت ورقم 45 على مستوى المكان المسمى لوطان بلعيد بلدية بني موحلي ورقم 04 على مستوى وادي بوسلام بلدية بني موحلي والطريق الولائي رقم 117على مستوى مشتة المحيجية بلدية جميلة.

ودعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، وتحديدًا عند وصول درجات الحرارة إلى ‎صفر أو ما دون ذلك، ما يساعد على تشكل الصقيع والتجمّد في العديد من الطرقات ما يترتب عنه صعوبة السيطرة على المركبة، وتشكل الضباب لا سيما على مستوى المرتفعات.