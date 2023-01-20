أسعار النفط تتراجع

تراجع سعر برميل النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا.

وحافظت أسواق النفط على معظم المكاسب التي تحققت في الأسبوع الماضي بفعل احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط هذا العام.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.49 بالمائة، إلى 87.20 دولارًا للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس القادم بنسبة 0.48 بالمائة، إلى 81.25 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع احيث زاد سعر برميل النفط عالميًا بأكثر من 1.5 بالمائة، في نهاية التعاملات، ليحصد مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وحقق كلا الخامين برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.7 بالمائة و1.8 بالمائة على التوالي، خلال الأسبوع الماضي.