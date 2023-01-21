أسعار النفط تنتعش

تحول سعر برميل النفط عالميًا للارتفاع، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط هذا العام.

وكانت أسواق النفط قد بدأت التعاملات على تراجع وسط تداولات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، محافظة على معظم المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.24 بالمائة، إلى 87.84 دولارًا للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس القادم بنسبة 0.18 بالمائة، إلى 81.79 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بأكثر من 1.5 بالمائة، ليحصد مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي. وحقق كلا الخامين برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.7 بالمائة و1.8 بالمائة على التوالي، خلال الأسبوع الماضي.