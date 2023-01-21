220 مليون شخص بدون كهرباء في باكستان

أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد تعطلت في الساعة (صباحًا وأربع وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير الأولية. وأضاف البيان أن "أعمال صيانة النظام تتقدم بسرعة".

وأكدت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى "عدد محدود من الشبكات" في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور.

ومن غير الواضح إلى متى يستمر انقطاع التيار الكهربائي، والجهود جارية لإعادة التيار إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا لشبكة "سي إن إن".

ويعد انقطاع التيار الكهربائي اليوم الإثنين، هو أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في باكستان منذ عام 2021، عندما غرقت البلاد في الظلام لساعات بعد "انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة".