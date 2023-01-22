إصابة تسعة أشخاص في اصطدام تسلسلي بالطريق السيار

أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام بين أربع شاحنات وحافلة لنقل المسافرين وسيارة ليلة البارحة بالطريق السار في شطره العابر لإقليم ولاية سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافاتها بولاية سطيف تدخلت ليلة الأحد إلى الإثنين في تمام الساعة التاسعة (21:00)، من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام تسلسلي بين أربع شاحنات، وحافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر في محوره العابر لتراب بلدية العلمة.

وأضاف نفس المصدر إن الاصطدام التسلسلي خلف إصابة تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و70 سنة، ثمانية منهم في حالة خطيرة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، قبل نقلهم إلى استعجالات تاجنانت في ولاية ميلة.