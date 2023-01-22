وفيات واختناقات بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة عدة وفيات واختناقات لأشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات الماء بمنازلهم في عدة ولايات. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بأن إسعافاتها تدخلت في تمام الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة من ليلة الأحد إلى الإثنين من أجل تحويل جثتي متوفين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من الطابونة داخل محل تجاري ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة إلى المستشفى المحلي.

وقبل ذلك بساعات تدخلت إسعافات الحماية المدنية ببلدية عين التين بولاية ميلة من أجل تحويل جثة متوفي بالقاتل الصمت المنبعث من الطابونة وسط مدينة عين التين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية المحلية.

وبولاية الجلفة تدخل ليلة البارحة أعوان الحماية المدنية في تمام منتصف الليل وست عشرة دقيقة بحي الزريعة بمدينة الجلفة من أجل إسعاف وإجلاء شخصين اثنين جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من الحطب المستعمل للتدفئة داخل غرفة.

الضحيتان زوجان تم اسعافهما ونقلهما إلى مستشفى المدينة. كما أنقذت إسعافات الحماية المدنية بقصر البخاري بولاية المدية في الساعة التاسعة ليلا وست عشرة دقيقة مختنقة بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنزلها الواقع بحي بلخيرات منصور.

الضحية شابة تبلغ من العمر 19 سنة وجدت في حالة غثيان وضيق في التنفس جراء استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى قصر البخاري.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه بوفاة هؤلاء الأشخاص الثلاثة تكون حصيلة الوفيات بالقاتل الصمت منذ بداية شهر جانفي الجاري قد ارتفعت إلى 39 ضحية.