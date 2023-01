Neige: plusieurs route fermées

La gendarmerie nationale a indiqué lundi que certains axes routiers avaient été fermés en raison de la neige et de fortes pluies.

Ces services ont précisé sur leur page "Tariki » Route Nationale 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au niveau de la commune d’Iferhounen, était fermée en raison de l’accumulation de neige, tout comme la route départementale 253 reliant les Bajaia et Tizi Ouzou au niveau de la commune d’Iferhounen.

La RN30 au niveau d’Iboudraren, la RN33 au niveau de la commune de Boumehdi, la RN 15 reliant les communes d’Aghbalou Bouira et Iferhounen à Tizi Ouzou, la route départementale 253 dans la commune d’Iferhounen et la RN30 reliant Bouira à Tizi Ouzou et la RN33 reliant les communes de Bouira et Ouacif sont également fermées.

Au niveau de la wilaya de Jijel, l’accumulation de neige a conduit à la fermeture de la route départementale A135, la liaison entre Jijel et Mila et l’A137 entre les communes de Selma Ben Ziada et El Aouana, ainsi que les routes départementales 41 et 40.

Quant à la wilaya de Bejaia, les RN A26 au niveau de Chellata, et la RN75 au niveau de Barbacha.

La route départementale 158 reliant au niveau de la commune de Sidi Namane dans la wilaya de Ain Defla.