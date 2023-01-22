رسالة من الرئيس تبون إلى أمير قطر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وجاء في برقية لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الإثنين بأن "صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تسلم رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

وأوضحت الوكالة إن الرسالة قام بتسليمها المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد لمنطقة الساحل وإفريقيا بوجمعة دلمي خلال استقباله من قبل سمو الأمير والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري صباح اليوم.

وأشارت البرقية إلى أنه في بداية المقابلة، نقل المبعوث الخاص، تحيات الرئيس الجزائري إلى أخيه سمو أمير البلاد، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه ـ تضيف البرقيةـ حمل الأمير، بوجمعة دلمي، تحياته لأخيه الرئيس الجزائري، وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق موصول التقدم والازدهار.

كما جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.