الجزائر ساعدت إيطاليا كثيرا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني"، كلاوديو ديسكالزي اليوم الإثنين، إن الجزائر "شريك استراتيجي حقيقي وهي تساعد إيطاليا كثيرا" وتحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالكميات المتفق عليها.

وكشف مسؤول إيني في تصريح للصحافة على هامش زيارة رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني إلى حديقة مؤسس شركة إيني إنريكو ماتاي، بحيدرة، أن الجزائر سترفع من إمداداتها الغازية إلى بلاده لتصل 28 مليار متر مكعب في العام 2024، مشيرا إلى أن إيني وسوناطراك تقومان سنويا بعمليات تحيين للعقود المبرمة.

وأضاف ديسكالزي فإن الجزائر زودت إيطاليا بـ 3 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز في 2022 وستزيد ضخ 3 مليارات متر مكعب في العام الجاري، مشيرا إلى أن الكميات ستصل 28 مليار متر مكعب في 2024 وسيتم تجاوز حتى هذا الرقم اعتبارا من 2025.