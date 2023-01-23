غليزان: توقيف شخص محل بحث من قبل الإنتربول

تمكنت عناصر خلية الإنتربول بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات، تم توقيف شخص محل بحث بموجب أمر بالقبض الأوروبي عن قضية الحيازة، والحصول قصد البيع والشحن، والنقل والتسليم لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وكذا جناية الاشتراك في جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية أو أكثر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، من وضع حد لنشاط شبكات الإجرام حيث تم حجز 762 قرص مهلوس، محملة على متن سيارة سياحية بالسد الثابث بالطريق السيار شرق غرب بوادي ارهيو، وقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص.

وفي ذات المكان بالضبط، تم توقيف سيارة سياحية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها لفت انتباه مصلحة الأمن ارتباك السائق، وبعد تفتيشها، والاستعانة بالثنائي السينو تقني تم العثور على 623 قرص مهلوس كانت مموهة بإحكام، وكذا حجز مبلغ مالي يقدر بـ 116000 دج، وهواتف نقالة.

وبعد مواصلة التحقيق، واستيفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية أخرى حيث تم توقيف شخص آخر متورط في القضية. وسيقدم المشتبه فيهم أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.