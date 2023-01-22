"تسهيلات جديدة للحجاج والمعتمرين الجزائريين"

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان، اليوم الإثنين، عن تقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تمكن المسلمين عبر العالم للذهاب لأداء فريضة الحج، مع إمكانية تخفيف التكلفة على الحجاج، وذلك من خلال خفض مبلغ التأمين بـ 73 بالمائة.

وأكد وزير الحج السعودي، في ندوة صحفية عقدها اليوم بفندق الأوراسي رفقة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي أنه قد تم إلغاء شرط المحرم للمرأة في موسم الحج لهذا العام، وعدم تسقيف سعر العمرة.

وتوقع بن فوزان أنه ينتظر استقبال مليوني حاج هذا الموسم من ضمنهم 41300 حاج من الجزائر، وأكد تقديم كل التسهيلات للحجاج الجزائريين.

وأشار إلى عودة أعداد الحجاج مثلما كان قبل جائحة كورونا دون تحديد سقف للعمر مع إلغاء شرط وجود محرم للمرأة سواء للحج أو العمرة، والسماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، معلنا عن تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما في حين تصدر التأشيرة في أقل من 24 ساعة إلكترونيا.