تلاميذ يقاطعون الدراسة بالبليدة لانعدام التدفئة

قاطع اليوم تلاميذ بثانوية عمر بن الخطاب العريقة والمشهورة بـ "المعهد"، بقلب مدينة البليدة، وعلى بعد أمتار من مقر ديوان الوالي ورئيس بلديتهم، الدراسة، بسبب البرد الشديد، وعدم صيانة العطب الذي مس أجهزة التدفئة.

وبدورها استنكرت جمعية أولياء التلاميذ، مثل هذا الوضع غير المقبول، ودعا ممثل الجمعية، م . بن قاسي متحدثا لـ "الخبر "، أن الأمر يستدعي علاج مثل هذه النقائص، خاصة وأنها تتعلق بالتلاميذ.

وفي السياق ذاته، وجه أولياء بالمدينة الجديدة عبر منسق دائرة بوينان ، نداء بضرورة التدخل لربط بعض المؤسسات التربوية بالتدفئة، مثل ما هو عليه الحال بالثانوية الجديدة، فضلا عن صيانة مشكل التدفئة عموما، بمؤسسات تربوية ابتدائية ومتوسطة وثانوية في عاصمة الولاية البليدة، والسواكرية بمفتاح، والتي فرضت على مؤطرين القيام بمهامهم التربوية في أقسام باردة .