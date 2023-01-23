هكذا عرقل "آل طحكوت" سير العدالة

كشفت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، وقائع عرقلة آل طحكوت لحسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، وكذا التأثير على المتصرف الذي عيّنته العدالة، من خلال إعادة إدماج مدانين بقضايا فساد في مناصبهم وترقيتهم، إلى جانب الاستفادة من أجور تجاوزت 200 مليون سنتيم شهريا، بعد إدانة المتهم الرئيس محي الدين طحكوت بالحبس النافد وصدور حكم بالحجز.

وفي بداية الجلسة، ربط الاتصال كالعادة مع مختلف المؤسسات العقابية التي يتواجد فيها المتهمون المدانون سابقا بتهم فساد.

ويتعلق الأمر بأبرز رجال أعمال الحقبة السابقة، على غرار بعيري ومعزوز، على حداد، وغيرهم.

وبدأ القاضي جلسة الاستماع لأطراف الملف، باستجواب المتهم طحكوت حميد الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سبق أن حوكم عليها. وقال في رد على أسئلة القاضي "سيدي القاضي خرجت من السجن يوم 10 ديسمبر 2020 وانسحبت مباشرة من العمل وتعهّدت بعدم العودة إليه لأني أصبت بأمراض مزمنة ودخلت في وضع نفسي مضطرب لا يسمح لي بممارسة أي نشاط".

وسأل القاضي المتهم حول علاقته بالمتهم "ع.ش.ا" الذي أعطى تعليمات، حسب القاضي، للحراس المكلّفين بحراسة الحظيرة ومنزل طحكوت، من يدفع لهم رواتبهم؟ ليرد أنه لا يعرف المتهم و لا علاقة له بالحراس.

وفي واقعة أخرى، سأل القاضي المتهم حول رأيه في تصريحات محي الدين خلال الجلسة السابقة، حول إعطائه أوامر لابراهيم طحكوت وهو ابن المتهم، بإخراج سيارات من الحظيرة ونقلها إلى أماكن أخرى، ليرد "لم يكن لي علم ولم أسمع بهذه الأوامر وقتها".

تدخّل لإدماج موظفين وحضور الجرد

ووجّه القاضي الاتهام للمتهم حميد طحكوت، بالضغط على المتصرف الإداري مع متهم آخر "م.م" لإعادة المتهم "شلال.ا" في منصبه بعد خروجه من السجن وإدانته في نفس القضية التي توبع بها محي الدين طحكوت، فأكد المتهم، أن "شلال.ا" عاد لمنصبه في فترة تواجده في السجن.

وفي اتهام آخر، قال القاضي إن المتهم تنقّل بتاريخ 17 جانفي 2022 إلى مقر المخزن الرئيسي لقطع غيار الحافلات، لحضور معاينة جرد محتوياته، رغم أنه غير معيّن في لجنة الجرد، ليرد حميد طحكوت قائلا: "سيدي القاضي كنت في المستشفى يومها، اتصلوا بالسائق الذي أبلغني بدوره، أن المسيّر يبحث عني، وقد تنقلت إلى المخزن حتى لا يتم اتهامي بعرقلة عمل الحارس القضائي الذي لم التق به إلا مرة واحدة وقدّمت له ما يلزم من المساعدة."

شركات نيم الفرنسية

واجه القاضي الإخوة ناصر وحميد، خلال جلسة أمس، بممتلكاتهم في الخارج. وفي سؤال حول الشركات الموجودة في "نيم" الفرنسية، قال المتهم حميد إنها ثلاث شركات أنشئت عام 1989، 1991 و2004. وتابع قائلا: "عام 2006 تنازلت لأخي محي الدين عن حصص كنت قد اشتريتها بمبلغ 5 آلاف أورو، وذلك لاقتناعي بأنها مشاريع خاسرة ولم أكسب منها أي ربح".

ونفى المتهم بيع الشركات لاحقا إلى أي من المتهمين المتابعين في القضية، ليعقب القاضي: "لقد تبيّن من خلال التحقيق أنه بتاريخ 21 نوفمبر 2018 سحب المتهم "مختار.م" مبلغ 172 ألف أورو لفائدتك".

وهي الواقعة التي قال المتهم إنه "لم يقم بأي معاملة أو توقيع وثيقة تؤكدها، كما أن جواز سفره كان منتهي الصلاحية وقتها."

من جانبه، قال المتهم ناصر طحكوت في تعليقه على نفس الوقائع: "سيدي القاضي لقد تنازل لي أخي محي الدين عن بعض الحصص وأدخلني كشريك شكليا في سنة 2006 في شركة "كورالي"، وذلك بغرض الحصول على التأشيرة لفرنسا". وتابع "في نفس السنة، سحب الحصص مني ولم أدفع حتى أورو خلال المعاملة، كما أن أخي من تكفّل بجميع الإجراءات".

وبخصوص واقعة بيع الشركات في 16 جانفي 2019 لفائدة المتهم "م. مختار" وقبلها التفاوض حولها مع المتهم طاهر ميسوم، قال ناصر طحكوت "لا أعرف أي شخص من عائلة "م" وأنا مستعدّ لمواجهتهم أمام المحكمة، أما طاهر ميسوم فقد كنت أراه في التلفزيون فقط".

سيارات أخفيت عن القضاء

خلال سماعه، قال المتهم ناصر طحكوت "إن سيارة بورش باناميرا التي عثرت عليها السلطات، ملك لأخي محي الدين، وقد كانت مركونة أمام منزل والدي من 2013 كونها معطّلة، أما السيارات الأخرى فهي تعود أيضا لأخي محي الدين، وقد اعترف بذلك أمام المحكمة".

وتابع في رد على سؤال وكيل الجمهورية حول سبب عدم التبليغ عن السيارات المعنية: "نحن نقيم في قرية واحدة، ولكل منا منزله الخاص، السيارات وجدت أمام منزل أخي ولا علاقة لي بها، لذلك لم أتدخّل في شؤون لا تخصني، كما أنها كانت في الشارع وأمام أنظار الجميع".

اتهامات للضبطية !!

المتهم جوادي محمد جلال، ابن أخت المتهم محي الدين طحكوت، أنكر بدوره التهم الموجهة إليه وحاول إثارة شفقة القاضي، قائلا "سيدي القاضي الضبطية القضائية استغلتني... الشرطة ضربوني وألزموني على قول ما لم أفعله، قلت إن المسيّر المتهم "مالك.ص" طلب مني تحويل السيارات، لكن الشرطي ضربني وقال لي لا بل ابراهيم من طلب منك".

واعترف المتهم أمام المحكمة، أنه حوّل في تاريخ رجّح أنه ماي 2020، 6 مركبات فخمة من نوع مرسيدس 2016 رباعية, اثنين فورد 2019، ميستونغ 2019، رام، بيكور 2019، ماركولي ولينقوان أمريكية وسيارات أخرى من نوع سوزوكي شوفرولي، وذلك بأمر من المتهم "مالك.ص".

وقد تم التحويل من الحظيرة رقم 8 إلى الحظيرة رقم واحد التي تبعد، حسبه، حوالي 150 متر عن الحظيرة، كما أكد أن مفاتيح السيارات وأوراقها كانت داخلها. وأوضح أن العملية دامت ليوم كامل، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، لكن تحقيقات النيابة توصّلت إلى أن الوقائع جرت ليلا بمساعدة أجانب عن الشركة ودون الحصول على وصل خروج.

وقبل أن يكمل إجابته، أشار المتهم أنه لم يقم بنقل السيارات شخصيا، بل تكفّل بذلك سائقي الشركة. وسأل القاضي المتهم لماذا لم تصرّح بهذا الكلام أمام الضبطية أو قاضي التحقيق؟ ليرد: لم يتركوني أصرح عندما سمعت من قاضي التحقيق في الرويبة، قال لي "راني عيان ما تعيّنيش" وقد كان معي المحامي قبل أن توضع لي الأصفاد مباشرة.

وواجه القاضي المتهم بتصريحاته المتناقضة خلال مراحل المتابعة القضائية، حيث أقرّ أنه تلقى أوامر من بلال طحكوت بتحويل السيارات، وكذا تصريحات متهمين آخرين وشهود من حراس المجمّع حمّلوا فيها المسؤولية للمتهم جوادي محمد جلال، قرار تحويل المركبات التي قال القاضي إن عددها 59 مركبة، بينها سيارات فخمة لا أحد يعلم وجهتها، والراجح أنه تمّ التصرف فيها، كما واجه القاضي ذات المتهم بالمسير "مالك.ص" الذي أكد أنه لم يقم بأي تعليمة للمتهم جوادي.

شيكات "آل طحكوت"

ومثل خلال المحاكمة، المتهم "كمال.ز" الذي عيّن متصرفا إداريا، من تاريخ 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 ديسمبر 2020،

حيث يتهم المتصرف غير الموقوف بالمشاركة في تبييض الأموال، باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطا مهنيا وفي إطار جماعة إجرامية وبجنحة المشاركة في تبييض الأموال، عن طريق إخفاء الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها. مع العلم أنها عائدات إجرامية، وذلك لقيامه بالتوقيع على ثلاثة شيكات بنكية لفائدة طحكوت علي وبلال وابراهيم بقيمة 1.5 و1.1 و1.5 مليار سنتيم، وهي حسب ما قال المتهم أمام القاضي مجموع رواتبهم الشهرية لم يتقاضوها من جوان 2019 إلى مارس 2020.

وأكد المتهم أنه طلب الإذن من قاضي التحقيق وأبلغه رئيس المحكمة بصرف الشيكات، قائلا: "قبل إنهاء مهامي في أواخر ديسمبر 2020 أمضيت شيكات لصرف جميع رواتب الموظفين الذين يعملون في المؤسسات التي أوكلت لهم مهام تسييرها وليس عائلة طحكوت فقط".

وأكد المتهم أنه كان يبلّغ قاضي التحقيق للغرفة الخامسة عبر تقارير دورية بجميع خطواته.

تأثير عائلة طحكوت لإدماج مدانين

وحول واقعة إعادة إدماج المتهم "ش.ا" بعدما خرج من السجن، رغم تورطه مع المتهم طحكوت محي الدين، وترقيته إلى منصب مسؤول مكلّف بالنقل براتب شهري قدره 30 مليون سنتيم، أكد المتهم أن الأمر تمّ في مرحلة انتشار "كوفيد" ولم يكن الوضع يسمح بالبحث عن مسؤول جديد، كما أن المسؤولين في الشركة نصحوني به دون ضغط عليّ، خاصة أن المعني كان يمتلك كل المعلومات حول الشركات في حاسوبه الذي لا يمكن لأحد معرفة مكانه أو الوصول إليه.

وتابع: "لقد راقبت تحركاته طوال الوقت، سيدي القاضي، أنا مسيّر إداري وليس قضائيا، وكان يتوجّب عليّ إيجاد حلول إدارية لمشاكل الشركة". ولدى سؤال القاضي المتهم حول تعرضه لضغوطات من عائلة طحكوت لتعيين مسؤولين أو إعادة إدماج بعضهم، أكد المتهم أنه لم يواجه أي مشكل معهم، بل أنه تلقى منهم معاملة محترمة.

ومن جانبه، قال وكيل الجمهورية خلال استجواب ذات المتهم، "ألم ترى أن المبالغ والرواتب الموجودة في الشيكات خيالية بالنسبة لأشخاص من عائلة المتهم محي الدين طحكوت، الذي كان تحت المتابعة القضائية؟".

ودافع المتهم عن نفسه، مؤكدا أنه نقل هذا الانشغال عبر التقارير التي كان يقدّمها لقاضي التحقيق.

وفي الجلسات السابقة، واجه قاضي الحكم لدى الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد وكذا وكيل الجمهورية، رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بتهم إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، بالتواطؤ مع أفراد من عائلته بعد صدور أحكام قضائية بالحجز، وتحمّل المتهم مسؤولية جميع التهم في موقف يعتقد أنه محاولة لتبرئة أفراد عائلته، خاصة وأنه يقضي في السجن عقوبة مدتها 14 سنة بعد صدور حكم نهائي في حقه.