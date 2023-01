Hadj: "Nouvelles facilitations pour les pèlerins algériens"

Le ministre saoudien du Hadj et de la Omra Tawfiq ben Fawzan a annoncé des facilitations pour permettre aux musulmans du monde entier d’accomplir le pèlerinage du Hajj, avec la possibilité de réduire le coût pour les pèlerins en réduisant le montant de l’assurance de 73%.

Lors d’Une conférence de presse tenu aujourd’hui à l’hôtel Aurassi, en compagnie du ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi, le ministre saoudien du Hajj a confirmé l’annulation de l’obligation d’avoir un mahram pour les femmes cette année et le non plafonnement des prix de la Omra.

Ben Fouzan a prévoit 2 millions de pèlerins cette saison, dont 41300 hadj d’Algérie, et a assuré que toutes les facilités seraient fournies aux pèlerins algériens.

Il a indiqué un retour des pèlerins, comme avant la pandémie de coronavirus, sans limite d’âge, tout en supprimant l’exigence d’avoir un mahram pour les femmes pour le Hadj et la Omra, et en permettant aux personnes détenant tout types de visas d’accomplir la Omra, et a annoncé la prolongation du visa de la Omra de 30 à 90 jours, et a précisé que le visa sera délivré électroniquement en moins de 24 heures.