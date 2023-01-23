الشان: هدّافو البطولة لحد الآن

تتواصل منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين في طبعتها والتي سيسدل الستار على نهايتها، في الرابع من فيفري المقبل. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، ترتيب الهدّافين عقب إجراء مباريات أمس الأحد والتي جاءت كالتالي:

هدفان: أيمن محيوس (الجزائر)، لوريندو أوريليو "ديبو" (أنغولا)، أنيس محمد سالتو (ليبيا)، بابي ديالو (السينغال).

هدف واحد: حسين دهيري (الجزائر)، رازافيندرانايفو كولوانا، اندرياتسيفيرانا توكي أوليفي (مدغشقر)، اوغوستان اغيابون، يادوم كونادو، دانييل أفرييي، سوراي سايدو (غانا)، ميغال جيلبارتو (أنغولا)، حاميدو سينايوكو، يورو ديابي، أوسمان كوليبالي (مالي)، جيروم مبيكيلي (الكاميرون)، ميلفين أليكسندر ريبييرو، فيليسيانو جواو جونيو، باشواو لو ها كينغ (الموزمبيق)، ميلتون كاريسا، موزيس وايسا(أوغندا)، نوح الغوزالي (السودان)، علي أو العرقوب، عبد العاطي العباسي (ليبيا)، بانوم غاطوش (إثيوبيا)، عصمان ديوف (السينغال)، سانكارا ويليام كاراموكو، فينو ماتيو باتريك أوترو، أوبين كرامو كوامي (كوت ديفوار).

ضد مرماه: فرانفيسكو لوبيز موشانغا (الموزمبيق أمام ليبيا)، سيادي نقوسيا باجيو (حارس مرمى جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام السينغال.

يذكر أنه من المتوقع حضور، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريك موتسيبي خلال لقاء اليوم بين مدغشقر والسودان وذلك بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.