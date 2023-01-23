"الشروع في تصنيع وتسويق سيارات فيات بداية من هذا التاريخ"

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ورئيسة مجلس الوزراء الايطالي، جيورجيا ميلوني على التوقيع على عدة اتفاقيات ستساهم في تعزيز محور الجزائر – روما.

وكشف رئيس الجمهورية، في ندوة صحفية مشتركة أعقبت مراسم التوقيع، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 16 مليار دولار 2022 في حين لم تتعد الـ 8 مليار في 2021.

وهو ما يعتبر "مؤشرا للتقارب و المقاربات التي اعتمدناها لبلوغ ديناميكية متصاعدة في مجالات التعاون المتعددة".

وفي هذا السياق قال الرئيس "أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية و الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وهذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى 20 لإمضاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار و التعاون".

وفي رده حول التعاون بين البلدين، قال الرئيس أن الجزائر ممول رئيسي للطاقة لإيطاليا ونسعى لتصبح ايطاليا محطة لتوزيغ المواد الطاقوية الجزائرية نحو أوروبا.

وأضاف "سيتم الشروع في تصنيع وتسويق سيارات فيات بداية من شهر مارس وقريبا دراجات "فيسبا" بقالمة".

وجدد رئيس الجمهورية، حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، منوها بمستوى ونوعية العلاقات بين البلدين خصوصا خلال السنوات الأخيرة.