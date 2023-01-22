الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وإيطاليا

وقعت الجزائر وايطاليا، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة العمل والصداقة لرئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، للجزائر، على إعلان مشترك وأربع مذكرات تفاهم وتعاون تشمل عدة قطاعات.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين للامضاء على معاهدة الصداقة، حسن الجوار والتعاون، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا.

كما تم التوقيع، تحت إشراف الرئيس تبون وميلوني، على مذكرتي تفاهم بين مجمع سوناطراك والمجمع الإيطالي إيني، تخص الأولى تحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، بينما تتعلق الثانية بالتعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات.

وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الايطالية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة كذلك مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية.

يذكر أن التوقيع جاء عقب إجراء الرئيس تبون محادثات على انفراد ثم موسعة مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، التي تقوم منذ أمس الأحد بزيارة عمل وصداقة بالجزائر على رأس وفد وزاري هام.

وقبل ذلك، خص رئيس الجمهورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي باستقبال رسمي.