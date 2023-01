L'Algérie et l'Italie signent quatre mémorandums d'entente et de coopération

L'Algérie et l'Italie ont signé, lundi à Alger, une déclaration conjointe et quatre (4) mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs, et ce à l'occasion de la visite de travail et d'amitié en Algérie de la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Georgia Meloni.

Dans ce cadre, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Georgia Meloni ont signé une déclaration conjointe à l'occasion du 20e anniversaire de la signature du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération.

Le Président Tebboune et Meloni ont supervisé, par ailleurs, la signature de deux mémorandums d'entente entre le Groupe Sonatrach et le groupe italien ENI, le premier portant sur l'amélioration des réseaux de raccordement énergétique entre l'Algérie et l'Italie, et le deuxième sur la coopération technologique pour la réduction du torchage de gaz, la valorisation et autres techniques de réduction des émissions.

L'Agence spatiale algérienne (ASAL) et son homologue italienne ont signé un mémorandum d'entente portant sur la coopération dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques.

Les accords signés couvrent également un mémorandum d'entente entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et la Confédération économique et industrielle italienne.

La cérémonie de signature s'est déroulée au terme des entretiens tenus en tête-à-tête entre le Président Tebboune et Meloni, élargis par la suite aux délégations des deux pays.

Auparavant, le président de la République avait réservé un accueil solennel à Meloni, au siège de la Présidence de la République.

La présidente du Conseil des ministres italien a entamé, dimanche, une visite de travail et d'amitié en Algérie, à la tête d'une importante délégation ministérielle.