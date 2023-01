Nouveau gazoduc entre l’Algérie et l’Italie

Le Président Directeur Général de Sonatrach Toufik Hakkar et le Directeur Général d’Eni, Claudio Descalzi, ont signé ce lundi deux protocoles d'intention stratégiques, qui définiront les futurs projets communs portant sur l'approvisionnement énergétique, la transition énergétique et la décarbonation.

Ces accords ont été signés en présence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et de la Présidente du Conseil des Ministres italien, Giorgia Meloni.

Le premier protocole d'intention stratégique vise à identifier les meilleures options pour accroitre les exportations d'énergie de l'Algérie vers l'Europe, afin de garantir la sécurité énergétique tout en soutenant une transition énergétique durable.

Il reposera sur l'évaluation des quatre axes suivants : l'extension de la capacité de transport de gaz existante, la pose d'un nouveau gazoduc pour transporter du gaz naturel et alternativement de l'hydrogène et de l'ammoniac bleu et vert, la pose d'un câble électrique sous-marin et l'extension de l'actuel capacité de liquéfaction du gaz naturel.

Le deuxième protocole d'intention stratégique identifiera les opportunités de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Algérie et les meilleures technologies pour mettre en œuvre une telle réduction.

Ces nouveaux accords renforcent davantage le partenariat entre l'Italie et l'Algérie et confirment le rôle clé de Sonatrach comme l'un des principaux fournisseurs européens d'énergie.