ثلوج على هذه الولايات

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، نشرية خاصة حول تساقط ثلوج بعدة ولايات عبر الوطن ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

ووفق ذات المصدر فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 10 و15 سم على ولايات: النعامة، البيض، جنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء.

في المقابل سيصل سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم في ولاية بشار وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا ليوم غد الثلاثاء إلى غاية الساعة الثالثة صباح من يوم الأربعاء.