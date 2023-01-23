سادس هزيمة للمنتخب الوطني

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره التونسي بنتيجة (25-30)، اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لمنافسة كأس الرئيس (مباريات ترتيبية من 25- إلى 32) في بطولة العالم 2023 التي جرت اليوم الاثنين ببولونيا.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلاقي ''الخضر'' منتخب الأورغواي (مباراة ترتيبية 31-32) يوم الأربعاء (سا 13:00 بتوقيت الجزائر).

للتذكير، سجل السباعي الجزائري نتيجة سلبية في مشاركته الـ16 في مونديال 2023 حيث انهزم في مبارياته الست وجاءت كالتالي: صربيا (36-27)، قطر (24-29)، ألمانيا (21-37) في دور المجموعات ثم مقدونيا (25-40)، المغرب (27-28) وتونس (25-30) في كأس الرئيس.