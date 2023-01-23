تحطم مروحية عسكرية واستشهاد طاقمها

تحطمت، اليوم الإثنين، مروحية عسكرية من نوع "مي-171" بضواحي العطاف في ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزار الدفاع الوطني فإن الحادث الأليم، الذي وقع إثر مُهمة تدريبية مبرمجة، أسفر عن استشهاد طاقم المروحية: العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

وقدم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإسمه الخاص وبإسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقاربهم، سائلا الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلون وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة.

كما أمر الفريق أول بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، يختم البيان.