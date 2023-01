L’Office national de météorologue a émis ce lundi un bulletin météorologique spécial indiquant des chutes de neige sont attendues à partir de mardi matin sur les reliefs du Sud et de l’Ouest du pays. Ces dernières seront d’une épaisseur estimée entre 10 et 15 cm sur les wilayas de Naama, El Bayadh, le sud de Tlemcen et le sud de Sidi Bel Abbas.

La validité de ce BMS s’étale de mardi à 15h à mercredi à 06h.