التقلبات الجوية تستنفر السلطات بالمدية

أثارت التقلبات الجوية وكميات الثلوج التي تساقطت عبر تراب ولاية المدية استنفار السلطات الولائية، حيث عقد مساء اليوم جهيد موس والي الولاية اجتماعا ضم كل المصالح التي تشكل خلية الأزمة التي تم تنصيبها أول أمس من أجل الوقوف على ما تم تنفيذه ميدانيا للتعليمات بخصوص الإجراءات المتخذة تزامنا والوضع الجوي الذي تشهده المدية سيما في ظل تساقط الثلوج بالمرتفعات.

ورغم أن ولاية المدية حققت قفزة نوعية في مجال التغطية بشبكة الغاز بنسبة قاربت 99 بالمائة إلا أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي شدد على ضرورة تكثيف المناوبة على مستوى وحدات تعبئة قارورات غاز البوتان مع فتح نقاط على مستوى البلديات المعنية لتوفير الاحتياط اللازم من قارورات غاز البوتان وتمكين المواطنين من اقتنائها.

وتحسبا لاستمرار تساقط الثلوج وما تتسبب فيه من انقطاع للمسالك والطرقات أكد ذات المسؤول للقائمين على قطاع الأشغال العمومية على ضمان التوزيع الجيد للعتاد والآليات والحرص على ضمان التدخل السريع باستنفار جميع المصالح التي وجب التنسيق فيما بينها لإنجاح مختلف التدخلات على مستوى الطرقات، إلى جانب تحضير مراكز الإيواء على مستوى الطرقات وتوفير كافة المستلزمات بها للتكفل بالمواطنين العالقين بسبب التقلبات الجوية كإجراء احترازي.

وفي ظل استمرار حالات الاختناق بغاز أوكسيد الكاربون التي لا زالت تشهدها عديد مناطق الولاية بمختلف بلدياتها ألح والي الولاية على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية بخصوص مخاطر الاختناق بالغاز، ومرافقة المواطنين عبر المعاينة الميدانية والزيارات المستمرة للقرى والمداشر وتفقد وضعيتهم إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية المتاجر والمخابز لمزاولة مهامها بصفة عادية، مع الاستمرار في تنظيم القوافل التضامنية بالمناطق النائية وإيواء الأشخاص دون ماوى.