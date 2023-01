Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présenté ce lundi, ses condoléances à tous les membres de l’Armée Nationale Populaire et aux familles du Colonel Minari Mourad, du Major Dahmani Moussa Mohamed et le sergent contractuel Cheboua Oussama, qui ont trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère dans la commune d’El Attaf, de la wilaya d’Ain Defla.

« Suite à l’accident d’un hélicoptère militaire lors d’une mission d’entrainement programmée dans la région d’El Attaf, dans la wilaya d’Ain Defla, je présente mes condoléances aux familles des martyrs, du Colonel Minari Mourad, du Major Dahmani Moussa Mohamed et le sergent contractuel Cheboua Oussama, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’Armée Nationale et Populaire ».