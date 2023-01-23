"الكاف" تكافئ جمهور عنابة

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أنها تقدمت بطلب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل نقل المباراة الترتيبية من ملعب ميلود هدفي بوهران إلى ملعب 19 ماي 56 بعنابة.

وحسب ما كشفت اللجنة في صفحتها على "الفايسبوك" فإن هذا الطلب جاء تقديرا منها للحضور القوي والمتميز للجماهير العنابية في المدرجات رغم الطقس البارد والممطر.

وأكدت اللجنة أن "الكاف" وافقت دون تردد على هذا الطلب عرفانا منها أيضا لجمهور مدينة بونة.

كما عبرت اللجنة المحلية لتنظيم "الشان" عن امتنانها لكل الجماهير الجزائرية في قسنطينة، وهران والجزائر العاصمة على كل ما يقدمونه من صور رائعة وراقية في سبيل إنجاح هذا العرس الكروي.

للتذكير ستقام مقابلتي نصف النهائي على ملعبي نيلسون مانديلا بالعاصمة وميلود هدفي بوهران، حيث سيتقابل الخاسران في المربع الذهبي في مقابلة ترتيبية يوم 3 فيفري المقبل من أجل الظفر بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.