فتح المؤسسات المتحفية في أيام نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، أن المؤسسات ذات الطابع المتحفي التابعة لوصايتها ستفتح أبوابها أمام الجمهور خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن المؤسسات ذات الطابع المتحفي عبر الولايات والتابعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون ستفتح أبوابها للجمهور أيام عطلة نهاية الأسبوع من أجل "إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المهتمين لزيارتها وكذا إعادة تنشيطها وبعث حركة ثقافية فيها"، على أن يكون "يوم الأحد يوما لعطلتها الأسبوعية".

وأشار البيان أن هذه المؤسسات ستفتح أبوابها يوم الجمعة في الفترة الصباحية من الساعة 00: 10 إلى 00: 12 وفي الفترة المسائية من الساعة 00: 14 إلى 00: 18 في الفترة الشتوية ومن 00: 14 إلى 00: 20 في الفترة الصيفية.

وأضاف أن يوم السبت ستكون الفترة الصباحية فيه من الساعة 00: 10 إلى 00: 12 والفترة المسائية من الساعة 00: 13 إلى 00: 18 في الفترة الشتوية ومن 00: 13 إلى 00: 20 في الفترة الصيفية.