حوادث المرور: حصيلة سنة 2022 في المناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني أكثر من 700 وفاة وإصابة 20.575 شخص في 17.186 حادث مروري سنة 2022، حسب ما أكده اليوم الإثنين المفتش العام لمصالح الأمن الوطني المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي.

وكشف المراقب العام للشرطة في ندوة صحفية لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني والمتعلقة بالشرطة القضائية والأمن العمومي وشرطة الحدود لسنة 2022، تسجيل 709 وفاة وإصابة 20.575 شخص في 17.186 حادث مروري خلال السنة الفارطة مشيرا أنه مقارنة مع 2021 فقد سجل ارتفاع في حوادث الطرقات بنسبة 0.74 بالمائة وفي عدد الوفيات بنسبة 9.08 بالمائة وزيادة في عدد الجرحى بنسبة 1.88 بالمائة .

وأرجع حاج سعيد ارتفاع عدد الحوادث إلى العنصر البشري وعدم احترام قانون المرور بصفة عامة مذكرا بمختلف الإجراءات التحسيسية والردعية المتخذة للتقليص من هذه الحوادث.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن عدد القضايا المسجلة الخاصة بمختلف الجرائم المرتكبة بلغ 452 350 قضية، تورط فيها 804 318 شخص وتم معالجة منها 083 252 قضية أي بنسبة 71.93.

وتتعلق هذه الجرائم بالمساس بالأشخاص بنسبة 25 بالمائة والممتلكات بنسبة 30.85 بالمائة والمخدرات بـ 27.12 بالمائة والجرائم السيبرالية بـ 1.85 بالمائة والجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 4.1 بالمائة والجرائم المتعلقة بالأسرة والآداب العامة بنسبة 1.5 بالمائة .

ومقارنة مع سنة 2021 أكد ذات المسؤول أنه تم تسجيل زيادة في عدد قضايا الإجرام بنسبة 18.36 بالمائة وارتفاع في عدد الأشخاص المتورطين بنسبة 17.22 بالمائة وفي عدد الضحايا بنسبة 7.42 بالمائة، وكذا تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة بنسبة 22.63 بالمائة.

وبخصوص مكافحة المخدرات أكد حاج سعيد أرزقي أنه تم في 2022 حجز أزيد من 5035 كلغ من القنب الهندي فيما تم في سنة 2021 حجز أكثر من 9507 كلغ من نفس المادة.

كما تم في 2022 حجز ما يربو عن 25 كلغ من الكوكايين في حين تم في 2021 حجز أكثر من 20 كلغ من ذات المادة.

وفيما يتعلق بمادة الهيرويين فقد تم حجز 1 كلغ و839 غرام في 2021 فيما تم في 2022 حجز 8 كلغ و 497 غرام من هذه لمادة، في حين تم حجز أزيد من ثلاثة ملايين قرص مهلوس في 2021 وأزيد من 7 ملايين في 2022 من هذه المادة، حسب المراقب العام للشرطة .