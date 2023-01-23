فساد: إدانة الإخوة عيسو

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد أحكاما في حق الإخوة عيسو مالكي قناة الجزائرية وان، بعد متابعتهم بتهم تبييض أموال واصدار صكوك بدون رصيد والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

فأدانت المحكمة أيوب عيسو بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالي نافذة مع امر بالإبقاء القبض الدولي الصادر ضده.

كما أدانت ايضا كل من عيسو ابراهيم وحمزة بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة مع ابقاء الامر بالقبض الدولي الصادر ضدهما، وكان الإخوة عيسو يملكون قناة الجزائرية وان، وأيضا عدة مؤسسات وترقيات عقارية، كما قررت المحكمة مصادرة كل الممتلكات.