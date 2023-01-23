الثلوج تغلق خمسة طرق بولايتين

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في تحديث له اليوم الثلاثاء، بوجود طرق مقطوعة في بعض محاورها أمام حركة المرور بسبب التقلبات الجوية الأخيرة في ولايتين.

وأوضح ذات المصدر عبر صفحته "طريقي" بأن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. كما أغلقت الثلوج الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو وبالتحديد على مستوى فج شلاطة في بلدية إفرحونن.

وبولاية البويرة فقد أغلقت الثلوج الطريقين الوطنيين رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو بولاية البويرة وإفرحون بولاية تيزي وزو، وبالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ورقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف بولاية تيزي وزو عند منطقة تيكجدة وتيرودة ببلدية الأسنام.