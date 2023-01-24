عنابة: إصابة شخصين بحروق في انفجار قارورة غاز

أصيب شخصان بحروق في انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق شقة، ليلة البارحة ببلدية عين الباردة في ولاية عنابة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني عشرة دقيقة (23:18) من أجل إسعاف ضحيتين أصيبتا بحروق في انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق بشقة بالطابق الخامس لبناية متكونة من خمسة طوابق وآخر أرضي بحي الحروش في بلدية عين الباردة ولاية عنابة.

وأضاف نفس المصدر بأنه تم إسعاف الضحيتين ونقلهما إلى المستشفى وإخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية متمثلة في تشقق الجدران وتحطم الأبواب.