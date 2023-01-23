الطفلة ميليسا تصل روسيا لتستعيد بصرها

تتواجد منذ بداية الأسبوع الجاري الطفلة بوخاري ميليسا ذات العشرة أشهر رفقة والديها بأحد مراكز العلاج بروسيا حتى تجري عملية جراحية دقيقة على عينيها التي تبقى نسبة نجاحها عالية بحكم أن الطاقم الطبي الروسي الذي سيشرف على إجرائها بمركز العلاج الروسي، درس الملف الطبي للطفلة ميليسا الكفيفة منذ الولادة يفيد بأن الجراحة ستقتصر على تفعيل العصب الذي ينقل الرؤية ويمكن ميليسا من تحقيق حلمها، وترى وجه والديها لأول مرة في حياتها.

للإشارة فإن عائلة ميليسا التي تقطن بمدينة البرواقية في ولاية المدية حرك وضع وحلم ابنتها الفعل التضامني تحت إشراف الجمعية الخيرية الولائية "سند التيطري" التي يترأسها محمد منير عباس والتي تمكنت بفضل الخيرين من تنظيم حملة تبرع واسعة ساهمت في جمع تكاليف إجراء العملية للطفلة ميليسا والتي فاقت مبلغ المطلوب لها ليصل إلى أكثر من 250 مليون.