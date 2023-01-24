العاصمة: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببئر التوتة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل وسرقة المحلات التجارية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الفرقة المختصة، أوقفت أربعة أشخاص متورطين في القضية فيما بقي أحدهم في حالة فرار.

وكشفت التحريات ضلوع المشتبه فيهم في عمليات السطو، من ضمنهم مواطن سلب منه مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم وعائلة تم اقتحام مسكنها والاستيلاء على المجوهرات، علما أن التحريات تبقى متواصلة اعتبارا لوجود معطيات موثوقة بخصوص ضحايا آخرين. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.