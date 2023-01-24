معسكر: حجز أزيد من قنطار من اللحوم الفاسدة

حجز عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، بالتنسيق مع أمن دائرة البرج، بمعسكر، كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، قدرت إجمالا بـ 122.8. كلغ.

والعملية جاءت بناء على قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية بقطاع بمدينة البرج، بالتنسيق مع الطبيب البيطري والمصالح المختصة، وذلك من خلال مراقبة مركبة، عند إخضاعها لعملية المراقبة الأمنية والإدارية ضبطت داخلها كمية من اللحوم الحمراء، قدرت إجمالا بـ 122.8 كلغ، بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وتنعدم لشروط التخزين والتبريد والنظافة.

بموجب محضر، تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة مع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير إجراء قضائي ضد المخالف ووضعه تحت تصرف العدالة.