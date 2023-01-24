وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا بالغاز وإسعاف خمسة آخرين

توفي ثلاثة أشخاص وتعرض خمسة آخرون للاختناق بالغاز المتسرب من أجهزة التدفئة وتسخين الماء، اليوم الثلاثاء بولايات أم البواقي والنعامة وسطيف وتيسمسيلت.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيانات لها، بأن إسعافاتها بولاية أم البواقي تدخلت في الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة بحي 350 مسكن اجتماعي ببلدية أم البواقي من أجل تحويل جثة لمتوفية بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة في الساعة منتصف النها وخمس وعشرين دقيقة من أجل تحويل متوفي بالقاتل الصامت إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية المحلية.

وأوضحت نفس المصالح أن الضحية أصيب بتسمم غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من موقد نار في منزله الواقع بحي التسيير الذاتي في بلدية المشرية بولاية النعامة.

وفي حدود الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة عين ولمان بولاية سطيف في دوار الجوادة من أجل نقل جثة متوفي بغاز أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين ولمان.

وفي ولاية تيسمسيلت أنقذ أعوان الحماية المدنية خمسة أشخاص من موت محقق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون. وأوضحت ذات المصالح بأن أعوانها تدخلوا صبيحة هذا الثلاثاء بحي لورة في مدينة تيسمسيلت من أجل إسعاف وإجلاء خمسة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا إلى تسمم جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون.

الضحايا، هم الزوج 36 سنة، الزوجة 33 سنة، الجدة 59 سنة، طفلة ثلاث سنوات، طفل سنة واحدة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.