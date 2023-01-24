ربيقة يأمر بنقل المجاهد الهادي رجب إلى مستشفى الجيش

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المجاهد، عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، الهادي رجب بوليفة، بمنزله بالجزائر العاصمة، من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي.

وقال الوزير خلال هذه الزيارة أن المجاهد بوليفة "أعطى الكثير للثورة التحريرية حين التحق بالقاعدة الشرقية لجيش التحرير، وهو في سن الـ 14 عاما، مضيفا أن اسم هذا المجاهد البطل اقترن بـ "الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست سنة 1958 بغية التعريف بالقضية الجزائرية دوليا، وجمع التبرعات".

كما أكد ربيقة أن هذه الزيارة "تدخل في إطار مهام الوزارة المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين والمجاهدات وأرامل الشهداء"، مسديا تعليمات بـ "النقل الفوري" للمجاهد لتلقي العلاج بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، وكذا "التكفل بانشغالات عائلته".

وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن الدولة "تسعى بكل ما تملكه من إمكانيات للتكفل بفئة المجاهدين وتعريف الأجيال الصاعدة بما قدموه من تضحيات في سبيل الجزائر".