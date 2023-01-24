تشييع جثامين شهداء المروحية العسكرية

وُوري، اليوم الثلاثاء، جثماني شهيدا الواجب الوطني، الرائد دحماني موسى محمد، بمقبرة أولاد عباس، والرقيب المتعاقد أسامة شبوع بمقبرة بنايرية بولاية الشلف.

الشهيدان سقطا في ميدان الشرف إثر تحطم مروحية كانت في مهمة استطلاعية بضواحي منطقة العبادية بعين الدفلى، حيث أودت الواقعة بحياة 3 من طاقمها.

وقد حضر مراسيم الجنازة جمع غفير من المواطنين، وممثلين عن المؤسسة العسكرية والسلطات المحلية.

وفي مقبرة بن شراد ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف شيع جثمان شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد الذي استشهد خلال حادث سقوط مروحية عسكرية بولاية عين الدفلى وهذا بحضور السلطات المدنية والعسكرية، الأسرة الثورية وجمع غفير من المواطنين.

للإشارة، فإن المروحية أقلعت من القاعدة العسكرية بمطار القواسمية بالشلف للقيام بالمهمة المسندة لها، قبل أن تتوقف رحلتها في أرض فلاحية بمنطقة العبادية التابعة لعين الدفلى والواقعة على حدود مع ولاية الشلف .