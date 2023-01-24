بشار: بلدية بني ونيف تكتسي حلة بيضاء

شهدت بلدية بني ونيف (110 كلم شمال بشار) تساقط كميات من الثلوج خلال الـ24 ساعة الأخيرة عقب موجة من البرد القارس والتي صنعت لوحات خلابة في حالة طبيعية نادرة الحدوث بمناطق جنوب البلاد.

واكتست مناطق شمال ولاية بشار سيما منها المناطق الفلاحية والرعوية ببن زيرق ووادي الناموس بذات البلدية حلة بيضاء التي تجاوز سمك ثلوجها بضعة سنتيمترات.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية لنهار اليوم طقسا مصحوبا ببعض السحب ودرجة حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية.

وخلفت هذه الثلوج فرحة في أوساط السكان مما يؤشر إلى موسم صيف معتدل المناخ بتلك المناطق الصحراوية.

وأوضح الأمين العام لبلدية بني ونيف عبد الجبار بن ضياف أن الثلوج التي تساقطت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لم تخلف أي اضطراب في مختلف الشبكات سواء منها الطرقات أو الكهرباء أو الهاتف أو المياه الصالحة للشرب، مؤكدا في ذات السياق أن كل التدابير قد اتخذت لمواجهة أي طارئ.