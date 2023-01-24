تراكم الثلوج والجليد.. الدرك الوطني ينبه

واصلت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، تدخلاتها لفتح الطرقات المغلقة وتسهيل حركة المرور، بسبب الاضطرابات الجوية القوية التي تعرفها عدة ولايات من الوطن، حيث أدت إلى تشكل الجليد وتراكم الثلوج على مستوى الطرقات الوطنية والولائية، داعية مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والتحلي باليقظة.

وفي هذا الإطار، حذرت ذات المصالح عبر التطبيق الرسمي "طريقي"، من وجود صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 على مستوى قرية إيزعطيط ببلدية بوسلام بولاية سطيف، حيث تدخلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسلام من أجل تنبيه مستعملي الطريق ودعوتهم إلى التحلي باليقظة مع تقديم يد المساعدة في حالات الضرورة.

وبالطريق الاجتنابي جبل الوحش اتجاه قسنطينة، تدخلت أفراد فصيلة الطريق السيار شرق-غرب للدرك الوطني بزيغود يوسف، من أجل تسهيل حركة المرور على إثر تعطل شاحنة ودعوة السائقين إلى تخفيض السرعة، فيما نصحت ذات المصالح مستعملي الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، على مستوى بلدية سيدي سعد، بتخفيض السرعة وتفادي الفرملة الفجائية على إثر انزلاق سيارتين.

وفي ذات السياق، تسبب تشكل الجليد بالطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي عين كرمس وفرندة (ولاية تيارت) في صعوبة السير، حيث دعت مصالح الدرك الوطني السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة، كما دعت مستعملي الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي بني ونيف وبشار على مستوى واد الناموس، بتخفيض السرعة وتفادي الفرملة الفجائية بسبب الجليد.

وعرف الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية يلل، ولاية غليزان، وجود ضباب كثيف تسبب في صعوبة الرؤية، مما دفع أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بذات البلدية إلى التدخل لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة واستعمال أضواء الضباب، كما تم تنبيه مستعملي الطريق الوطني رقم 90 في شطره الرابط بين بلديتي مدريسة وتيارت بسبب وجود ضباب كثيف.

وتسبب وقوع حادث مرور جسماني بالطريق السيار شرق-غرب الرابط بين ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة على مستوى منحدر بلدية الأربعطاش باتجاه الجزائر، في تعطيل حركة المرور، حيث تنقل أفراد فصيلة الطريق السيار بالأربعطاش إلى عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.