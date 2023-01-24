أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عدد من النشريات الخاصة حول تساقط أمطار وثلوج بعدة ولايات عبر الوطن.

وستعرف ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة تساقط أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم.

وتستمر فترة صلاحية هذه النشرية ابتداء من الساعة السادسة مساء ليوم الثلاثاء إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس.

كما كشف ذات المصدر عن تواصل تساقط الثلوج بولايات بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة والبيض وذلك إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء.