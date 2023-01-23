تيزي وزو: تحويل المياه من وادي سيباو إلى سد تاقسبت

تم، اليوم الثلاثاء، وضع جزء من مشروع تحويل المياه من وادي سيباو نحو سد تاقسبت بولاية تيزي وزو حيز الخدمة بفضل التساقطات الثلجية و المطرية المعتبرة التي سجلتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح والي الولاية جيلالي دومي خلال إشرافه على هذه العملية أن " قرار تشغيل هذا التحويل جاء عقب التساقطات المطرية الهامة التي سجلتها الولاية وبغية الاستغلال الحسن لكميات المياه المتساقطة و تلك المنتظرة جراء ذوبان الثلوج".

وأشار إلى ترقب تحويل كمية تقدر بحوالي 90 ألف متر3 من الماء يوميا إلى سد تاقسبت المقدرة نسبة امتلائه حاليا بحوالي 16 بالمائة، أي ما يعادل 28 مليون متر3 من المياه.

كما لفت الوالي إلى انتظار تسليم الجزء المتبقي من المشروع بسعة 180 ألف متر3 في شهر أفريل المقبل مؤكدا تسجيل التسليم النهائي لكل المشروع ضمن "أولويات" العام الجاري.

وتم إطلاق مشروع تحويل المياه من وادي سيباو نحو سد تاقسبت بداية صيف 2021 ، و تكفل به مجمع "كوسيدار" على أن يتم تسليمه شهر أفريل المقبل بهدف تحويل 270 ألف متر3 من المياه يوميا.

وأكد المسؤولون على هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي يزيد عن 4 ملايير دج، استكمال مرحلة "الأشغال الاستعجالية" التي تسمح بتحويل كمية إجمالية من 8 ملايين متر3 من مياه الوادي إلى السد، فيما تهدف المرحلة الثانية من المشروع بلوغ 270 ألف متر3 من المياه يوميا.