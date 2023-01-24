هذا ما قاله رئيس "الكاف" في وهران

وصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، مساء اليوم، إلى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران.

وكان رئيس "الكاف" مرفوقا بمسؤولين كبار في الهيئة الكروية القارية، إضافة إلى رئيس "الفاف"، جهيد زفيزف، ووجد في استقباله كبار مسؤولي الولاية على رأسهم الوالي، سعيد سعيود.

وفي تصريحات مقتضبة بالمطار، أكد رئيس "الكاف" أنه سعيد بالتواجد في المدينة الجميلة، مجددا تأكيده على التنظيم الرائع للبطولة، ومضيفا أنه فخور جدا بما شاهده من منشآت رياضية إضافة إلى الزخم الكبير الذي يرافق البطولة.

وأضاف موتسيبي: "على الجزائريين والأفارقة أن يكونوا فخورين، هذه بالتأكيد أنجح نسخة من تاريخ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها رئيس "الكاف" إلى ولاية وهران منذ انطلاق "الشان"، حيث سيحضر مواجهتي مالي-موريتانيا والكاميرون-النيجر بملعب ميلود هدفي، مساء اليوم.