L’Office nationale de météorologie a émis ce mardi un bulletin météo spécial dans lequel il a annoncé des pluies et des neiges dans plusieurs wilayas du pays.

Les wilayas concernées par ce BMS sont Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Ain Defla, Médéa, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda et Annaba où la pluviométrie sera estimée entre 20 et 40mm.

La validité de ce BMS s’étendra à partir d’aujourd’hui à 18h jusqu’à jeudi à 9h du matin.

La même source a ajouté que les neiges continueront à tomber dans les wilayas de Béchar, au sud de Tlemcen, au sud de Sidi Bel Abbès, à Saida, Naama et El Beyedh jusqu’à demain à 6h du matin.