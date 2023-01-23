بعد السويد .. تمزيق المصحف في هولندا

مزق زعيم حركة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي الهولندية، حسب ما نقلته وسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ونشر زعيم حركة "بيغيدا" في هولندا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعا مصورا ينقل ما قام به، أمام مبنى البرلمان، في لاهاي.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة الهولندية منحت المتطرف اليميني الإذن بهذا الفعل شريطة ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه قام لاحقا كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات المصحف الممزقة.

وظهر في الفيديو الذي تم نشره أفرادا في الشرطة الهولندية يقفون وراء إدوين واجنسفيلد، دون تحريك ساكن، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس عليها.

يشار إلى أن الشرطة الهولندية سبق أن اعتقلت شهر أكتوبر الماضي، واجنسفيلد، أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن الكريم، في حشد حضرته مجموعة من أنصار "بيغيدا" بمدينة روتردام.

جدير بالتذكير أن هذه الحادثة تأتي في أعقاب إقدام زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف راسموس بالودان، السبت الماضي، بحرق نسخة من القرآن الكريم قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه الجريمة الشنعاء.

وأثارت الحادثة ردود فعل العديد من الدول حيث أنها تجاوزت العالم العربي والإسلامي، إلى جانب منظمات دولية مختلفة، ولا يزال يحصد ما قام به المتطرف الدنماركي-السويدي الإدانات إلى حد الساعة.