"شان" 2022: إنجاز تاريخي للمنتخب الموريتاني

اقتنص المنتخب الموريتاني بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بعد فوزه الثمين على نظيره المالي بهدف دون مقابل في ختام الدور الأول، على ملعب ميلود هدفي بوهران، مساء اليوم الثلاثاء.

ورفع المرابطون رصيدهم إلى النقطة الرابعة في الصدارة، متقدمين على أنغولا (نقطتين) ومالي (نقطة وحيدة).

ويعتبر هذا التأهل تاريخيا للمنتخب الموريتاني الذي يتجاوز هذا الدور لأول مرة خلال مشاركاته سواء في "الشان" أو "الكان".

وسيتنقل المنتخب الموريتاني إلى شرق الجزائر لمواجهة نظيره السنغالي على ملعب 19 ماي 56 في عنابة في إطار ربع نهائي البطولة.