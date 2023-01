Décès d'une dame: Mise au point de la wilaya d'Annaba

La wilaya d'Annaba a rendu public un communiqué sur l'incident du décès d'une dame suite à la vague de froid qui a frappé la wilaya récemment. Des photos et des vidéos de la dépouille dans une ruelle de la wilaya ont été relayées par les réseaux sociaux. La wilaya a démenti dans un communiqué, ce qu'elle a qualifié de fake news, et expliqué que la dame F.B enseignante universitaire en retraite n' est pas une sans domicile fixe, mais possède bien son propre logement.

La défunte souffrait d'un trouble psychiatrique qui la poussait à quitter son domicile de temps à autre.

« Suite aux informations et vidéos agitatrices relayées sur Facebook faisant état du décès d’une SDF à cause de la vague de froid ayant frappé la wilaya, le wali d’Annaba dément catégoriquement ces informations et fakes-news », lit-on dans le communiqué en question.